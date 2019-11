Política O que os ministros do Supremo acharam da decisão do TRF-4 sobre Lula Dois magistrados, que falaram em caráter reservado, apontam desrespeito à decisão superior; para outro, há questões pendentes

A decisão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) que confirmou nessa quarta-feira, 27, a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia foi recebida com ressalvas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Dois magistrados da Corte, que falaram em caráter reservado, avaliaram que os...