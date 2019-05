Política 'O que não pode é criminalizar a política', afirma Davi Alcolumbre Presidente do Senado afirma que governo começa a fazer a articulação e a relação com o Congresso poderá melhorar

Depois de um descompasso inicial, o governo começou a fazer política e a articulação com o Congresso deve deslanchar, avalia o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O congressista faz uma comparação na mudança de comportamento do Planalto com outros dois recuos do presidente: o pedido para segurar o reajuste dos combustíveis e a votação, quando deputado, contra a...