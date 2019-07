Política O que faz e quem pode ser embaixador do Brasil no exterior? Nos EUA, todos os embaixadores do Brasil desde a redemocratização tinham carreira diplomática; entenda como funciona

A possibilidade de o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, tem levantado o debate sobre o que é quais os requisitos para atuar nesta função. De acordo com o Itamaraty, "embaixador" é o título conferido ao chefe de uma Missão Diplomática – Embaixadas e Representações junto ...