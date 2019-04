Política 'O que causa ruído são as declarações do vice-presidente', diz Eduardo Bolsonaro Filho do presidente e deputado federal em segundo mandato, endossou as críticas que seu irmão Carlos tem lançado sobre Mourão, e disse que ele está "apenas reagindo a isso tudo que salta aos olhos"

As polêmicas envolvendo o escritor Olavo de Carvalho e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ganharam mais um reforço. Ao jornal O Estado de S. Paulo, o filho do presidente Jair Bolsonaro e deputado federal em segundo mandato, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), endossou as críticas que seu irmão Carlos tem lançado sobre Mourão, e disse que ele está "apenas reagindo ...