Política ‘O quanto antes’, defende ACM Neto sobre a urgência na aprovação da Reforma da Previdência Presidente do DEM ressaltou que a reforma é importante para estados e municípios e disse que governadores e prefeitos terão que se posicionar

O presidente do Democratas (DEM), ACM Neto, disse hoje (4) que o país precisa “o quanto antes” aprovar a reforma da Previdência e que o partido pode integrar a base do governo no Congresso. ACM Neto foi o quinto presidente de partido a ser reunir hoje (4) com o presidente Jair Bolsonaro, que articula a aprovação da reforma previdenciária. ACM Neto n...