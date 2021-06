Política ‘O PSDB está pronto para a comparação’, diz José Eliton Dirigente tucano em Goiás diz que não há decisão judicial contra Marconi e que população fará paralelo em termos administrativos com a gestão de Caiado

Com aposta no desgaste do presidente Jair Bolsonaro com reflexos nos Estados e na falta de “marcas” da gestão de Ronaldo Caiado (DEM), o PSDB goiano se anima com a candidatura do ex-governador Marconi Perillo ao governo em 2022. Conforme mostrou o Giro ontem, a executiva e prefeitos do partido defenderam o nome dele - antes cotado para disputar cadeira de deputado federal ...