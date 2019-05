Política 'O problema é a classe política', diz Bolsonaro em discurso para empresários Presidente participou de um evento na Federação das Indústrias no Rio de Janeiro e afirmou que tem enfrentado 'grupos corporativistas', mas negou existência de briga entre poderes

O presidente Jair Bolsonaro voltou a culpar, nesta segunda-feira, 20, os parlamentares e outras corporações pela dificuldade de tomar as medidas necessárias para colocar o País no "rumo certo". Em discurso de quase meia hora na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Bolsonaro disse que o "grande problema é a classe política" e c...