Política ‘O presidente não vai botar a mão na cumbuca eleitoral’, diz ministro-chefe da Secretaria de Governo Articulador do Planalto, titular da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos admite que Bolsonaro sabe que tanto pode eleger alguém como perder capital político

Informado de que o Aliança pelo Brasil praticamente não tem chance de sair do papel a tempo de disputar as eleições de 2020, o presidente Jair Bolsonaro disse a correligionários que não vai subir em palanque de candidatos filiados a legendas com as quais pretende formar uma base de sustentação no Congresso. Ao menos no discurso, ele afirmou que não usará a “caneta Bic” ...