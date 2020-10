Política O POPULAR divulga no sábado pesquisas Serpes em Goiânia e Rio Verde Segunda rodada na capital medirá efeitos do início da propaganda na televisão

A segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR de intenções de voto para a Prefeitura de Goiânia será publicada no próximo sábado (17), com a medição dos efeitos do início da propaganda eleitoral na televisão e no rádio. No mesmo dia também haverá o resultado da primeira rodada da pesquisa em Rio Verde (Sudoeste Goiano). O levantamento na capital terá pesqui...