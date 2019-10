Política 'O Patriota está à disposição do presidente', afirma líder do partido Adilson Barroso afirmou que está disposto a esquecer o passado e retomar o relacionamento com Bolsonaro

Ainda sem destino certo, o presidente Jair Bolsonaro já tem um teto para dormir caso o casamento com o PSL, de Luciano Bivar, tenha de fato chegado ao fim. O presidente do Patriota, Adilson Barroso, afirmou que está disposto a esquecer do passado e retornar o relacionamento com o presidente. "O Patriota está à disposição do presidente (Jair Bolsonaro)", afirmou Barros...