Política ‘O modus operandi é muito similar. (Caiado) é o Bolsonaro do Cerrado’, diz Kátia Maria Presidente do PT em Goiás diz que sigla está aberta a conversas com todos que tenham disposição de apoiar Lula em 2022 e de ser oposição no Estado

Diante da antecipação do governo estadual em fechar alianças para a disputa de 2022, a cúpula do PT goiano afirma não ter pressa em definir o nome para as eleições e que está aberta a conversas com todos aqueles que tenham disposição de apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ser oposição no Estado. A presidente do diretório estadual, Kátia Mari...