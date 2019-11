Política “O lado podre do Estado brasileiro fez isso comigo”, diz Lula ao sair da cadeia Ex-presidente foi liberado na tarde desta sexta-feira (8) menos de 24 horas depois de o Supremo declarar inconstitucional a prisão em segunda instância

Ao deixar nesta sexta-feira (8) a Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, onde cumpria pena, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou várias instituições brasileiras, entre elas a própria PF, o Ministério Público e até mesmo o sistema judiciário do País. "O lado podre do Estado Brasileiro fez isso comigo e com a sociedade brasileira. O lado...