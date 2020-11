Política ‘O eleitor lavou as mãos’, diz Vanderlan Pessedista atribuiu derrota à ausência de debate; segundo ele, faltou contraponto, ‘pelo menos com o vice’

Com desejos de “restabelecimento” ao prefeito eleito Maguito Vilela (MDB), o senador Vanderlan Cardoso (PSD) atribuiu ontem a derrota no 2º turno para Prefeitura de Goiânia à ausência de debate na campanha, devido à internação de Maguito. Em sua visão, isso confundiu o eleitor, que “lavou as mãos” e não foi votar. A soma de abstenção e votos brancos e nulos alcança q...