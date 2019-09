Política “O cálculo não representava a realidade”, diz Caiado

Ao POPULAR, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu os efeitos das emendas constitucionais 54 e 55 vai “espelhar a realidade.” “Deixar de contabilizar inativos e imposto de renda (no cálculo com despesas de pessoal), é trabalhar com uma situação irreal.”Contudo, ele diz que é preciso que sejam da...