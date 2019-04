Política 'Nunca patrocinei nenhum esquema de laranjas', diz ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antonio (PSL) afirma que as denúncias que enfrenta partem de “fogo amigo” de dentro de seu partido

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, afirmou nesta segunda-feira, 15, que as denúncias que enfrenta por suposta participação em esquema de lançamento de candidatas-laranja nas eleições do ano passado partem de "fogo amigo" de dentro de seu partido, o PSL, e negou ter patrocinado qualquer esquema de candidatura irregular. Segundo o ministro, duas pessoas esta...