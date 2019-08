Política 'Nunca mamei em teta nenhuma', diz Doria após ataque de Bolsonaro Em live, presidente voltou a questionar compra de avião pelo tucano com financiamento do BNDES

O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta sexta-feira, 30, que nunca precisou contar com benesses durante sua carreira, em uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro. Em "live" na noite de quinta-feira, 29, Bolsonaro afirmou que Doria "estava mamando" no governo do PT, referindo-se, mais uma vez, à compra de aviões com financiamento do BNDES. "João Doria, comprou t...