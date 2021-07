Política Novos protestos devem ter tucanos, e MBL avalia adesão Novas suspeitas de irregularidades na aquisição de vacinas contra a Covid-19, reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo, e o caso Covaxin, no alvo da CPI da Covid desde semana passada, movimentaram algumas peças

Enquanto membros da campanha Fora, Bolsonaro esperam maior adesão nas manifestações em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) previstas para sábado (3), partidos e atores políticos mais à direita avaliam que a crise se agravou, mas ainda digerem os novos fatos com ceticismo sobre a formação de uma força de oposição mais ampla e decisiva. As novas ...