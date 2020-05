Política Novo texto do ProGoiás é enviado à Assembleia Atualização atende maioria das reivindicações do setor empresarial, como a redução da contribuição para o Fundo Protege

Com nova redação que atende a maioria das reivindicações do setor empresarial, o projeto do ProGoiás deve ser encaminhado hoje à Assembleia Legislativa de Goiás e tem previsão de ser apreciado até a próxima semana. Em discussão desde o ano passado, o novo programa de incentivos fiscais do Estado foi apresentado ontem pela manhã pela secretária da Economia, Cristiane Schmi...