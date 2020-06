Política Novo texto deve restringir uso de vans como transporte alternativo somente até o retorno das aulas Voto em separado do líder do Governo ao projeto que autoriza veículos escolares operarem transporte coletivo deve limitar a permissão apenas até o retorno das aulas; uso de terminais será vetado

O projeto que autoriza vans escolares e de turismo a atuarem no transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana deve ganhar nova redação com voto em separado do líder do Governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB). O deputado pediu vistas da matéria na sessão virtual de ontem da Comissão Mista da Casa, e avisou que seu voto em separado deve restringir...