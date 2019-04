Política Novo secretário quer Bolsonaro mais próximo da imprensa Avaliação é de que o presidente deve manter estratégia nas redes sociais, mas precisa evitar deslizes com os veículos tradicionais

Nomeado como novo secretário de Comunicação do governo, o empresário Fábio Wajngarten chega com a missão de aconselhar Jair Bolsonaro sobre como melhorar suas interações com a imprensa. A avaliação é de que o presidente deve manter a estratégia nas redes sociais, mas precisa aprimorar também suas declarações em eventos oficiais, evitando deslizes no contato com os veículos...