Política Novo programa de incentivos fiscais de Goiás, ProGoiás é aprovado em votação definitiva

A Assembleia Legislativa aprovou ontem, em votação definitiva, o projeto de lei que cria o novo programa de incentivos fiscais no Estado, o chamado ProGoiás. O texto já havia passado por primeira votação em plenário na semana passada, após acordo com o setor empresarial e que gerou nova redação do texto. Todas as votações estão sendo feitas em sessões virtuais. ...