Política Novo presidente da Câmara de Itajá assume prefeitura interinamente Heder Cruvinel (PSDB) vai comandar o Poder Executivo em substituição a Renis César (DEM)

O vereador Heder Cruvinel (PSDB) foi eleito, nesta sexta-feira (1º), presidente da Câmara de Itajá, no Sudoeste de Goiás, e assumiu interinamente a prefeitura no lugar de Renis César (DEM), ex-prefeito do município. Renis foi reeleito em novembro, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que ele iria para um terceiro mandato consecutivo e com isso anulou a eleição. A Ju...