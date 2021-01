Política Novo prefeito de Goiânia diz que não terá dificuldade para montar base

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), empossado ontem, disse que não vê dificuldade em montar a sua base na Câmara Municipal. Ele, que enfrentou um desgaste com vereadores devido ao anúncio do secretariado, considera que o fato de ter saído recentemente do mandato de vereador é positivo para consolidar uma maioria favorável na Casa.Cruz disse ainda que...