Política Novo ministro da Educação já defendeu extinção do MEC e privatização do ensino Afirmações estão no livro "Carregando o Elefante - como transformar o Brasil no país mais rico do mundo", de 2007

Novo ministro da Educação, Renato Feder, 41, já defendeu a extinção da pasta e a privatização de todo o ensino público, a começar pelas universidades. A proposta, que incluía a concessão de vouchers para as famílias matricularem os filhos em escolas privadas, está no livro "Carregando o Elefante - como transformar o Brasil no país mais rico do mundo", de 2007. A ...