Política Novo ministro da Defesa se desgasta por ceder a Bolsonaro Demissão de Azevedo ocorreu em um momento em que o presidente vinha cobrando da Defesa manifestações políticas favoráveis a interesses do governo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não foi o único que recebeu críticas da cúpula militar, nos bastidores, sobre a troca feita pelo Palácio do Planalto no Ministério da Defesa. O novo ministro da pasta, general da reserva Walter Braga Netto, também tem, reservadamente, recebido críticas de militares do governo por ter aceitado o pedido do presidente para a...