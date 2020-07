Política Novo marco regulatório do saneamento básico é sancionado Medida estimula participação da iniciativa privada no setor

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou nesta quarta-feira (15) o novo marco regulatório do saneamento básico, medida que estimula a participação da iniciativa privada no setor. Onze dispositivos do texto foram vetados pelo mandatário. O modelo sancionado abre caminho para o envolvimento de empresas na universalização do acesso a água e esgoto. S...