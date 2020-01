Política Novo impasse na privatização Fala do prefeito Iris Rezende sobre tempo reduzido para prosseguir processo de venda da Metrobus pode atrapalhar solução encaminhada junto ao Estado

O posicionamento do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), acerca do processo de privatização da Metrobus, em que ele acredita que o mesmo pode não ser resolvido ainda neste ano em razão do tempo que resta para o fim do seu mandato - até dezembro deste ano -, pegou de surpresa os entes envolvidos. Cabe à Prefeitura, por meio da Companhia Metropolitana de Transportes ...