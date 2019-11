Política 'Novo' general Augusto Heleno surpreende ala militar Conhecido pelo estilo conciliador e moderado, chefe do GSI adota tom agressivo após receber críticas por declarações sobre ‘novo AI-5’

O general reformado do Exército Augusto Heleno Ribeiro, de 72 anos, deixou de vez no cabide a farda de militar de bastidor. Na semana passada, seu estilo político agressivo ficou mais em evidência e Heleno virou figura em ascensão do bolsonarismo nas redes sociais. A nova postura do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) surpreendeu antigos companheiros d...