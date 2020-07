Política Novo exame de Bolsonaro para coronavírus tem resultado positivo Este é o 3º teste feito pelo presidente; ele continuará afastado das atividades

O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19 no teste realizado na terça-feira, 21, segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. O presidente contava com um resultado negativo para "voltar à normalidade" e fazer viagens para o Nordeste. "O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompa...