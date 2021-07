Política Novo decide apoiar impeachment de Bolsonaro Sigla aponta a existência de diversos crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro no combate à pandemia e cita ainda interferência em investigações da Polícia Federal

O Partido Novo decidiu apoiar formalmente o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, em razão, sobretudo, de seu desempenha no combate à pandemia da Covid-19.“Na avaliação do Novo, alguns dos crimes cometidos são omissões e péssimas ações na gestão da pandemia, descaso com a aquisição das vacinas e possível prevaricação em denúncia de esquema de corrupção na compra ...