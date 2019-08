Política Novo chefe do Inpe, coronel promete transparência total

Anunciado ontem como novo presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o coronel da Aeronáutica da reserva Darcton Policarpo Damião assume o cargo com a promessa de dar “transparência total” aos dados sobre desmatamento no País. Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo, ele apontou “teoria da conspiração” nas críticas de que as informaç...