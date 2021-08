Política Nove ministros do STF e ex-presidentes do TSE rebatem Bolsonaro em defesa de urnas eletrônicas Em texto, eles fazem duras críticas ao voto impresso e diz que o modelo defendido pelo chefe do Executivo "não é um mecanismo adequado de auditoria"

Nove ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e ex-presidentes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgaram uma nota nesta segunda-feira (2) para rebater as acusações do presidente Jair Bolsonaro de que há fraude nas eleições do Brasil e para defender a urna eletrônica. O texto faz duras críticas ao voto impresso e diz que o modelo defendido pelo chefe do Exe...