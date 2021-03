Política Novas falas de Bolsonaro sobre Forças Armadas incomodam militares Oficiais-generais da ativa e da reserva ficaram desconfortáveis com sugestão do presidente de usar o Exército contra governadores que determinaram isolamento social

A nova tentativa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de envolver as Forças Armadas na defesa de suas bandeiras está incomodando os altos escalões militares. Oficiais-generais influentes da ativa e da reserva passaram o domingo (21) e a segunda (22) conversando entre si após Bolsonaro ter sugerido o uso do Exército contra governadores de estado que aplicam medidas...