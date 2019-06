Política Novas denúncias contra presidente do PSL irritaram Bolsonaro, dizem aliados Segundo deputados e interlocutores, o Presidente da República tem demonstrado preocupação em ter sua imagem arranhada pelos sucessivos escândalos envolvendo o partido

As novas denúncias envolvendo o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar (PE), irritaram o presidente Jair Bolsonaro, que tem demonstrado preocupação em ter sua imagem arranhada pelos sucessivos escândalos envolvendo o partido. Aliados do mandatário avaliam a possibilidade de forçar a saída do parlamentar do comando da sigla, mas parte da bancada do PSL no Congresso s...