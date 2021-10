Política Novandir tira cinto na tribuna e ameaça Geverson Abel: ‘queria te educar com cintada no seu lombo’ O vereador afirmou que um projeto de seu interesse foi arquivado após articulação de Gevenson

O vereador de Goiânia Sargento Novandir (Republicanos) ameaçou bater no colega Geverson Abel (Avante) durante a sessão desta quarta-feira (20) da Câmara. “Eu tinha vontade de tirar esse cinto e te dar um coro. Você merecia um coro de cinto”, disse ao bater com o objeto na bancada da tribuna. “Eu queria te educar com cintada no seu lombo. Infelizmente, não po...