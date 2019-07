Na nova versão do seu parecer, o relator da Reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), atendeu algumas demandas dos servidores públicos e professores, mas desagradou a categoria de policiais que esperavam que os seus pedidos de mudança fossem incluídos no voto complementar. Eles se queixam, principalmente dos deputados do PSL, partido do presidente, pela falta de apoio.

Os policiais querem equiparação com as Forças Armadas e regras de transição diferenciadas, sem a exigência de idade mínima para ter direito às chamadas integralidade (se aposentar com o último salário) e paridade (ter os mesmos reajustes da ativa).

Moreira atendeu a apenas uma demanda dos policiais ao garantir que a pensão integral por morte seja paga em todos os casos relacionados com o trabalho. O relatório anterior concedia o benefício integral apenas nos casos em decorrência de agressões sofridas no exercício, deixando de lado, por exemplo, acidentes de trânsito e doenças relacionadas à atividade policial

O impasse nas negociações com os policiais pode retardar a votação e atrapalhar a votação no plenário antes do fim do recesso parlamentar. (AE)