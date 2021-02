Política Nova versão de PEC preservará gasto mínimo para saúde e educação no Brasil Senadores da oposição, independentes e da base do governo sequer deixaram que o relatório da PEC fosse lido em plenário

A nova versão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial deverá retirar o dispositivo que acabaria com o gasto mínimo para saúde e educação, medida que levou a uma derrota do governo nesta quinta-feira (26) no Senado.O relator da PEC, senador Márcio Bittar (MDB-AC), aceitou que a aprovação do projeto ficará inviabilizada se não recuar e, por isso, fará o ...