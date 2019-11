Política Nova unidade Vapt Vupt está sendo construída em shopping no Setor Marista, em Goiânia A Secretaria de Estado de Administração (Sead), responsável pela gestão dos Vapt Vupt, informa que ainda não há previsão de inauguração da unidade

Uma nova unidade do Vapt Vupt (Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão do Estado de Goiás) está em construção dentro do Shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia. O novo posto vai funcionar no estacionamento, ao lado da lotérica. A Secretaria de Estado de Administração (Sead), responsável pela gestão dos Vapt Vupt, informa que ainda não há...