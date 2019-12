Política Nova sede da Assembleia não foi afetada, apesar da crise do Estado Presidente da Casa, Lissauer Vieira diz que recursos estão garantidos, com a promessa do governo de cumprir o duodécimo no ano que vem; previsão de entrega foi antecipada para fim de 2021

Com obras retomadas este ano, a construção da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás, no Park Lozandes, em Goiânia, alcançou 20% de execução este ano, com quase R$ 13 milhões pagos. Apesar da crise financeira do Estado e das medidas de ajuste, o empreendimento não foi afetado e o cronograma foi cumprido. Restam cerca de R$ 100 milhões a serem pagos e a previsão at...