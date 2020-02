Política Nova liminar suspende lei estadual Decisão derruba efeito de Emenda à Constituição que altera regras de aposentadoria

Decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás voltou a suspender efeitos da Emenda à Constituição Estadual que altera regras da Previdência dos servidores públicos do Estado. A liminar foi assinada no dia 31 de janeiro. Até ontem, no entanto, governo e Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), para onde a ação é destinada, ainda não haviam sido notificados. Re...