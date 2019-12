Política Nova HQ do Batman faz referência a Bolsonaro com "tuíte" em defesa da posse de arma Em uma das páginas da HQ concebida pelo norte-americano Frank Miler, há um quadrinho com a representação de um perfil fictício do presidente em uma plataforma que emula o Twitter

A nova história em quadrinhos do universo de “Batman: O cavaleiro das Trevas”, que chegou às lojas nesta quinta (12), traz uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Em uma das páginas da HQ concebida pelo norte-americano Frank Miler, há um quadrinho com a representação de um perfil fictício do presidente em uma plataforma que emula o Twitter. Bolsonaro é identificado p...