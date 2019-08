Política Nova fase da Lava Jato mira Banco BTG por suposto rombo de R$ 6 bilhões Polícia Federal faz buscas em 12 endereços de investigados a partir da delação do ex-homem forte dos governos Lula e Dilma o ex-ministro Antônio Palocci

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta, 23, a 64ª fase da Operação Lava Jato, denominada Pentiti, para apurar supostos crimes de corrupção envolvendo o Banco BTG Pactual e a Petrobrás na exploração do pré-sal e ‘em projeto de desinvestimento de ativos’ na África. De acordo com a corporação, os supostos crimes podem ter causado prejuízo de ao menos US$ 1,...