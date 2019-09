Política Nova cirurgia de Bolsonaro deve durar três horas e previsão é de 10 dias de internação Hamilton Mourão assume a presidência a partir do próximo domingo (8). Procedimento para correção de uma hérnia será feito em São Paulo

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, para correção de uma hérnia incisional, é uma intervenção mais simples e deve durar até três horas. A informação é do médico André Luiz de Vasconcellos Macedo, o mesmo cirurgião que comandou as duas operações anteriores do presidente, para instalação e remoção da bolsa de colostomia que ele usou após sofrer uma facada, no dia 6...