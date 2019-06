Política Notificação do TCE é argumento para reduzir repasse

Durante café da manhã ontem com deputados de sua base, o governador Ronaldo Caiado (DEM) fez apresentação para explicar a proposta que reduz os repasses à Educação no Estado. No texto, utiliza dois argumentos, sendo o principal uma notificação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), que fala sobre a necessidade de pagamento, neste ano, de R$ 901 milhões rel...