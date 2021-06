Política "Nosso projeto é de oposição ao governo de Goiás", diz Jânio Darrot A esperada filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Patriota reforça candidatura própria ao governo do Estado, diz Jânio Darrot, para quem é quase impossível aliança com o DEM de Ronaldo Caiado

No ano passado, o empresário, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Trindade por duas gestões Jânio Darrot deixou o PSDB, do qual foi presidente estadual, e filiou-se ao Patriota. Ele diz ter sido convidado pelo presidente estadual da sigla, Jorcelino Braga, com a garantia de ser candidato a governador. Essa candidatura se fortalece, avalia, com a esperada vinda para ...