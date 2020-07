Política Nos últimos 14 dias antes de testar positivo para Covid-19, Onyx se reuniu com ao menos 49 pessoas Nomes de José Levi, advogado-geral da União (AGU), do general Ramos, da Secretaria de Governo, e de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, aparecem na agenda oficial do ministro na tarde da última quinta, horas antes dos primeiros sintomas

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), teve reuniões com ao menos 49 pessoas, entre assessores, políticos e outras personalidades, nos 14 anteriores aos primeiros sintomas do coronavírus. Na manhã desta segunda (20), ele anunciou pelo Twitter que está com a doença. Nomes de José Levi, advogado-geral da União (AGU), do general Ramos, da Secretar...