Política "Norte-Sul traz progresso de verdade", diz Bolsonaro em Anápolis Presidente participou da cerimônia de assinatura de contrato de concessão de dois trechos da ferrovia

Em Anápolis para assinatura do contrato de concessão de trecho da ferrovia Norte-Sul nesta quarta-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que a obra “traz o progresso de verdade”, ao integrar quatro regiões do Brasil (à exceção da Sul), e “não é para empreiteiros, é para empreendedores”. No discurso, ele destacou que pretende valorizar o modal ferroviário e...