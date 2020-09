Política Nomeado por Dilma para tribunal, novo favorito ao STF tem elos políticos e visão oposta à Lava Jato Levemente conservador, Kássio Nunes ajustou discurso e se alinhou a Jair Bolsonaro

Um magistrado levemente conservador e que, nos últimos dois anos, ajustou seu discurso e se alinhou à visão do presidente Jair Bolsonaro em temas de comportamento. Assim pessoas próximas ao juiz federal Kássio Nunes, 48, descrevem o favorito do chefe do Executivo a preencher a próxima vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) no lugar do decano Celso de Mello....