Política Nomeação feita por Regina Duarte é anulada pelo Planalto Maria do Carmo comandaria a Secretaria da Diversidade, conforme publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, 9

O Planalto anulou a nomeação de Maria Do Carmo Brant de Carvalho, escolhida por Regina Duarte para trabalhar com ela na secretaria especial de Cultura. Maria do Carmo comandaria a Secretaria da Diversidade, conforme publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, 9. Em edição extra do Diário Oficial publicada no fim da tarde, o ministro da Casa C...