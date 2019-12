Política Nomeação de presidente da Fundação Palmares é suspensa pela Justiça Juiz argumentou que declarações do ocupante do cargo, Sérgio Camargo, apontam “a existência de excessos” e tem o condão de ofender justamente o público que deve ser protegido pela entidade que ele preside”

A nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares foi suspensa por decisão do juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará. O magistrado acatou Ação Popular proposta contra ato do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que colocou Camargo no cargo. As informações são da Veja. Segundo a publicação, o juiz, ao fundamentar sua de...